“Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST 2021 Bilgilendirme Semineri” çevrimiçi yapıldı

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)’nin organizasyonuyla, TEKNOFEST yetkilileri tarafından “TEKNOFEST Teknoloji Festivali Yarışmalarının tanıtımı ve yarışmalara katılacak projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar” başlıklı seminer çok sayıda katılımcıyla çevrimiçi olarak yapıldı.

Karabük Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Karabük Üniversitesi TGB’nin organizasyonuyla düzenlenen “Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST 2021 Bilgilendirme Semineri” çevrimiçi olarak yapıldı. Açılış konuşmasını Karabük Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kürşat M. Karaoğlan’ın yaptığı seminere çok sayıda akademisyen ve dinleyici katıldı. Seminerde TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, Yarışmalar Koordinatörü Engin Öksüz ve Yarışmalar Sorumlusu Gizem Karabacak tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır “TEKNOFEST Teknoloji Festivali Yarışmalarının tanıtımı ve yarışmalara katılacak projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar” başlıklı sunumunda TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zekâ, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları bu yıl ilk kez düzenleneceğini belirterek, bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacağına dikkat çekti.

Hıdır, ayrıca bu yıl İstanbul’da 35 farklı kategoride düzenlenecek olan yarışmalara başvuru için belirlenen son tarihin ise 28 Şubat 2021 olduğunu belirtti. Seminer, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörü Engin Öksüz’ün katılımcılardan gelen soruları cevaplamasıyla tamamlandı.