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Milli güreşçi Merve Karadeniz, Türkiye şampiyonu oldu

Karabüklü milli güreşçi Merve Karadeniz, Antalya’da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu.

KARABÜK 13.04.2021, 15:27
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Milli güreşçi Merve Karadeniz, Türkiye şampiyonu oldu

Karabüklü milli güreşçi Merve Karadeniz, Antalya’da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu.

Karabüklü milli güreşçi Merve Karadeniz, Antalya’da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 62 kilogramda mücadele etti. Rakiplerini eleyerek saf dışı bırakan Karadeniz, Türkiye şampiyonu oldu.

Antrenörler Mustafa Kocabaş ve Ömer Koç’un çalıştırdığı Karadeniz, haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Karabük’ü ve Türkiye’yi temsil edecek.
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