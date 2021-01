Milli Eğitim Müdürü Gümüş’ten özel çocuklara ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak özel eğitim öğrenci ve velilerini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, pandemi sürecinde bütün öğrenciler gibi özel eğitim öğrencilerinin de belirlenen program doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte başta öğretmenler olmak üzere eğitim ailesi olarak ilçedeki tüm öğrencilerle iletişim halinde olduklarını ifade eden Gümüş, "Bugün de özel çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecini yakından görmek, velilerimizin ve kıymetli öğrencilerimizin herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak amacıyla çocuklarımızı ve ailelerini kısa süreli ziyaret etmek istedik. Özel çocuklarımızın ilgi yetenek ve yeterliliklerinin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanı merkeze alan ve ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını ilke edinmiş bir medeniyetin mensupları olarak bizler, her konuda özel çocuklarımızın hizmetindeyiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm bize güç ve umut veriyor. Başta her an desteklerini yanımızda hissettiğimiz devlet büyüklerimize, Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz, eğitim süreçlerini özveri ve gayretle yürüten eğitim ailemizin tüm bireylerine, velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.