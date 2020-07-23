Milletvekili Ünal: "KARDEMİR Karabük’e hayat vermeye devam etmektedir"
AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLİ CUMHUR ÜNAL, TBMM'DE YAPTIĞI KONUŞMADA, KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI'NIN (KARDEMİR) KARABÜK'E HAYAT VERMEYE GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TBMM’de yaptığı konuşmada, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) Karabük’e hayat vermeye gerektiğini söyledi.
Ünal, Meclis’te gündem dışı yaptığı konuşmada, KARDEMİR’in Atatürk’ün emriyle 3 Nisan 1937’de kurulduğunu hatırlattı.
Ünal, şunları kaydetti:
"Karabük Demir ve Çelik Fabrikası sektöründe katma değer üretirken, iş ve aş kapısı olarak Karabük’e hayat vermeye devam etmektedir. KARDEMİR 300 bin tona düşen üretimden 2002 sonrası AK Parti politikaları ve KARDEMİR yöneticileri sayesinde bugün 2.8 milyon ton üretim yapan, ray ve tren tekeri de dahil olmak üzere ürün çeşitliğini artırmış bir fabrikadır. Bugün KARDEMİR yönetiminin 11 üyesinin 4 tanesi SPK tarafından atanan önceki dönem AK Parti milletvekilliği yapmış bağımsız üyelerdir. Bağımsız üyelerimiz özellikle KARDEMİR’in menfaatlerini ve çıkarlarını korumak için gayret ederken yönetim içi denge unsuru olarak da önemli görev üstlenmektedirler. Özellikle üstün gayretlerinden dolayı bağımsız üye ve yönetim kurulu olan Ömer Faruk Öz’e bağımsız üyelerimize KARDEMİR için mücadele veren tüm yönetim kurulu üyelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:45
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|37
|78
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25