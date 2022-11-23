Milletvekili Güneş’ten Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güneş, 1981 yılından beri 24 Kasım tarihinin ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlandığını ifade ettiği mesajında, “İnsan yetiştirmek kutsal ve önemli görevlerden biridir. Bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda bile bu görevi yerine getirmek için uğraşan öğretmenlerimizdir. İnsanlığa hizmet etmeyi en büyük değer sayan, ‘ Ben muallim olarak gönderildim’ buyuran sevgili Peygamberimizin varisleri olan kıymetli öğretmenlerimiz, bilgi ve hikmetle nesillerimizin kalbine dokunarak aydınlık bir geleceği inşa etme yolunda çaba sarf etmektedirler. Bu yüzden başöğretmen Atatürk, ‘Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder’ diyerek eğitimin toplumumuzdaki yerine dikkat çekmiştir” dedi.

Milletleri kurtaracak olanın öğretmenler olduğunu belirten Güneş, “Ülkemizin gelişmesinde, muassır medeniyetler seviyesine çıkmasında, öğretmenlerimizin yapmış olduğu fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmaz. Yavrularımızın hayata ve geleceğe hazırlanmasında görev alan Anadolu’nun her bir köşesine ilim ışığını saçmak için giden, neslimizin yetişmesinde emeği, alın teri, özverisi bulunan tüm öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu anlamlı günde, yarınların büyük ve güçlü Türkiye’sinin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.