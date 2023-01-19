Son Dakika
ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh: “Kocaeli’ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz”
Milletvekili Güneş öğrencileri TBMM’de gezdirdi
Karabük’ün Ovacık ilçesindeki öğrenciler Milletvekili Niyazi Güneş’i Ankara’da ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini gezdi.
KARABÜK 19.01.2023, 20:00
Karabük’ün Ovacık ilçesindeki öğrenciler Milletvekili Niyazi Güneş’i Ankara’da ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini gezdi.
Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve öğrenciler Ankara’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş ile bir araya gelen öğrenciler TBMM’yi gezdi.
Öğrencileri Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Güneş, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizler için çok önemli. İnşallah ilerleyen yıllarda onları gazi meclisimizde görmeyi arzuluyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakamımız Bahadır Yılmaz ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.