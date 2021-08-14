MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç’un cenazesi toprağa verildi

İstanbul’da bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç (38) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada aniden fenalaşan MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç dün hayatını kaybetmişti. Hastane morgundan alınan Tunç için Safranbolu Merkez Camisi’ne getirilerek cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tunç’un yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, MHP İl Başkanı Adem Kar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip ilçe müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tunç’un cenazesi Gayza Köyü Aile Mezarlığına defnedildi.