banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu

MHP milletvekilleri Karabük’te teşkilat ve STK’larla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Hayati Arkaz ve Ümit Yılmaz, Karabük’te esnaf ve STK’larla bir araya gelirken, 2023 seçimlerine vurgu yaptı.

KARABÜK 21.11.2021, 14:06
MHP milletvekilleri Karabük’te teşkilat ve STK’larla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Hayati Arkaz ve Ümit Yılmaz, Karabük’te esnaf ve STK’larla bir araya gelirken, 2023 seçimlerine vurgu yaptı.

MHP’nin başlattığı “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Karabük’e gelen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri ve MDK üyeleri, parti teşkilatı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve parti teşkilatının yanı sıra belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan MHP Düzce Milletvekili Hayati Arkaz , “Üzerimize gelen saldırıları bertaraf etmek için öncelikle terörle mücadele kapsamında elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de Anadolu topraklarında terörist sayısı yüzlü rakamlara kadar düştüğünü de anlatan Arkaz, “ Allah’ın ,izni ile bunların hepsini bu topraklardan söküp atacağız. Sadece kendi topraklarımızdan değil, emperyalist güçlerin desteklemiş olduğu sınır ötesindeki teröristlerle de devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bu emperyalist güçlerin binlerce tır silah verdiği terör örgütleri şimdi sınır örtesinden bizim terörden temizleyip oraları yaşanır hale getirmek için ve topraklarımıza gelecek saldırıları engellemek için başlattığımız mücadele kararlılıkla hükümetimiz tarafından yürütülüyor. B izde bunu sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Sadece silahlı terör örgütleri ile olmuyor, bize burada diz çöktürmek ve yıldırmak isteyen emperyalist güçler bu sefer ekonomik saldırılarını başlattılar onlarla da mücadele ediyoruz” diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ise, 2023 seçimleri vatana, millete, birlik ve beraberliğe hayırlı olmasını dileyerek, “ Yalnız biliyorsunuz ittifaklar var. Karşıda bir zillet ittifakı var ve HDP oranın başını çekiyor ve orayı organize ediyor maalesef. HDP hain bir örgütün siyasi kanadıdır. HDP’deki o milletvekilleri, PKK’nın militanlarından ve Kandildeki o hain militanlardan hiçbir farkı yoktur, hepsi aynıdır. Çünkü onlar kandilin listesidir. HDP’nin ilçe, il başkanlarını meclis üyelerini ve milletvekillerini kandilin listesi ile seçilmektedir. Bunlar hain bir örgütün siyasi kanadı, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletini yıkmak isteyen, milletini bölmek isteyen, askerini polisini sırtından vurarak şehit eden bir terör örgütünün uzantısını mecliste barındırmazlar. Onlar oradan gidecek. Genel Başkanımız uzun süredir söylüyor, HDP kapatılsın diye. Bunlar devletten maaş alıyor, devletin verdiği çakarlı araçlarla terörist taşıyorlar. Her türlü vatan hainliği yapıyorlar ve onlar oradan gitmelidir. Selehattin Demirtaş diye bir hain var bunların Eşbaşkanı. Eşbaşkan demek Apo’nun adamı ve onun gibi hainlerdir. Kobani olaylarında taraflarını yandaşlarını sokağa çağırarak, onlarca kişiyi şehit ederek, binlerce aracı ateşe verdiler. O hain şuan cezaevinde. Muhalefetin milletvekilleri ikide bir çıkıp efendim o insan niye içerde tutuluyor, çıkarın diyor. Bizde bir atasözü vardır, “ Haine kim merhamet ediyorsa, vatana ve millete ihanet etmiş olur.’ En az onun kadar hainlerdir” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Başakşehir 13 21
6. Galatasaray 12 21
7. Beşiktaş 13 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 11 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 12 25
3. Man City 11 23
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6