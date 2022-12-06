Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, ölümünün 25. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997’de tedavi gördüğü Amerika’da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 25. yılında Öğlebeli Mahallesi’ndeki mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Metin Türker’i sadece sendikal başarılarla anmanın yeterli olmayacağını belirterek, “Kendisi 1989 yılında emek mücadelesinin en üst seviyesini, iki şehri bir bütün olarak nasıl hak mücadelesinde olunacağını bizlere göstermiştir. Yine 1994 yılında KARDEMİR’in kapatılmasına karşı şehri bütünleştirmiş Mücadelede yine birlik ve beraberlik içerisinde Karabük ilinin var olmasına vesile olmuş bir liderimizdir” dedi.

Konuşmanın ardından Türker’in mezarına karanfil bırakılması sonrası program sona erdi.

Anma törenine, Türker’in yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, Çelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Çelik- İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube yöneticileri ve fabrika çalışanları ile Karabük İdman Yurdu futbolcuları katıldı.,

AVM içerisinde de Metin Türker Resim Sergisinin açılışı yapıldı. Sergide 1994 yılındaki sendikal mücadelenin gösterileri yer alıyor.