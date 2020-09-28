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Mehmetçikten kan bağışına destek

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BULUNAN 125. JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞINDA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE 912 PERSONELİN KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.

KARABÜK 28.09.2020, 11:08
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Mehmetçikten kan bağışına destek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli 912 personel kan bağışında bulundu.

Kızılay yetkilileri Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde kan bağışı ile ilgili bilgilendirme semineri verdi. Seminerin ardından gönüllülük esasına göre 912 personelin kan bağışı yaptığı belirtildi.

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