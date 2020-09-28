Mehmetçikten kan bağışına destek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli 912 personel kan bağışında bulundu.

Kızılay yetkilileri Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde kan bağışı ile ilgili bilgilendirme semineri verdi. Seminerin ardından gönüllülük esasına göre 912 personelin kan bağışı yaptığı belirtildi.