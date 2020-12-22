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Mehmetçik’ten kan bağışı
Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kan bağışı yapıldı.
KARABÜK 22.12.2020, 13:02
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Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kan bağışı yapıldı.Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ve Türk Kızılayı Karabük Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. KIşlada düzenlenen kan bağışında korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulurken, 541 personel kan bağışında bulundu.
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