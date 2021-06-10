Medikar’dan Türk Kızılay’ına kan desteği

Karabük’te hizmet veren Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk bilinci ile hastane başhekimi ve çalışanları Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin, hastane yöneticileri, çalışanlar ve hasta yakınları Özel Medikar Hastanesi’nde Kızılay’ın Kan Bağışı istasyonunda form doldurarak kan bağışında bulundular.

Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Gürol Şahin "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır anlayışı ve “İyilik Kanımızda Var “ sloganı ile düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Şahin, “ Özellikle pandemi döneminde artan kan ve kan ürünleri ihtiyacına vurgu yapmak amacıyla böyle bir sosyal sorumluluk projesi düzenliyoruz. Yaptığımız bu projenin, Türk Kızılay’ının kan stoklarına önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kan bağışında bulunan personellerimize ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.