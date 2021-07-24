Meclis Başkanı Ünal’dan basın bayramı mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, “Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilincinde, tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini layıkı ile yerine getirmeye çalışan gazetecilerin, demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesi” dedi.

Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Meclis Başkanı Ünal, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basının, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Ünal, “ Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanı sıra kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçmektedir. Basın mensupları, mesleklerinin zor şartlarına rağmen, ülkemizin ve şehrimizin kültürel ve ekonomik gelişmesinin yanı sıra halkın haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına büyük fedakârlıklar göstererek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Gazeteci gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden çocuğundan fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişidir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren araçtır. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırışının 113.Yıl dönümünde mesleği basın ahlak ve kurallar çerçevesinde yürüten ulusal ve yerel basınımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.