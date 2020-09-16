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MARZİNC’te denetim komisyonu toplantısı

KARABÜK’TE BULUNAN MARMARA GERİ KAZANIM TESİSİ (MARZİNC) GENEL MÜDÜRÜ METİN ALTAN VE DENETİM KOMİSYONU TARAFINDAN FABRİKA HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

KARABÜK 16.09.2020, 15:02
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MARZİNC’te denetim komisyonu toplantısı

Karabük’te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) Genel Müdürü Metin Altan ve Denetim Komisyonu tarafından fabrika hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Fabrika’nın İdari Bina Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya MARZİNC Genel Müdürü Metin Altan’ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. MARZİNC Genel Müdürü Metin Altan cüruf konusunda sahanın tertemiz olduğunu belirterek, çıkan cürufu ya çimentoya yada bertaraf tesislerine gönderdiklerini söyledi.

MARZİNC’teki emisyon değerleri ilgili denetimleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığını söyleyen Denetim Komisyonu Üyesi Kazım Özcan, “Baca emisyonu ile ilgili bir sorun geldiğimizde de yoktu. Bu denetimleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bakanlık nezdinde yapıyor. Belediye olarak üzerinde durduğumuz en önemli nokta su deşarjındaki değerler noktasındaydı. Bu noktada da MARZİNC gerekli çalışmaları yaptı. Komisyon olarak geldiğimiz günden bu güne aramızda yapmış olduğumuz protokole istinaden yapılması gerekenlerin yaptırılması konusunda hepsini takip ediyoruz. Komisyon olarak da herhangi bir problem görülmüyor” diye konuştu.

Öte yandan fabrikada yapılan aylık analizlerde de herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

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