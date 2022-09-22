Malezya heyetinden KBÜ’ye akademik iş birliği ziyareti

Malezya’dan gelen 22 kişilik akademik heyet Karabük Üniversitesine akademik iş birliği amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Malezya’dan gelen heyeti Senato Toplantı Odası sonrasında Rektörlük Makamında ağırladı.

Akademik iş birlikleri çerçevesinde özellikle projelerin konu olduğu toplantıda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’a; KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Öğr. Gör. Adnan Ucur ile KBÜ Basın Yayın Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Ay eşlik etti.

Rektör Polat “Öncelikle hoş geldiniz. Daha önce Malezya’da bulundum, şimdi sizleri burada görmek güzel, bazılarınızı zaten tanıyorum. Anlatılan projelere ve akademik iş birliklerine elimizden gelen desteği vereceğimizi bilin. Hayırlı olsun.” dedi.

Heyet Malezya’daki üniversiteler hakkında bilgiler vererek yapılacak akademik iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve hep birlikte çekilen fotoğraf ile sona erdi.