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Maden Şehitleri Yenice’de anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi için Karabük’ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

KARABÜK 04.03.2022, 17:51
Maden Şehitleri Yenice’de anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi için Karabük’ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kozlu grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinden 42’si Karabük Yeniceli’ydi. Yenice’de Maden Şehitliği’nde 4 Mart 2022 tarihinde yapılan anma törenine, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi Müdür Yardımcısı Ümit Değirmenci, Yeniceliler Derneği Başkanı Bülent Bağbaşı, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç ve şube yönetimi, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yönetimi, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve şube yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve şehit madencilerin yakınları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeniceliler Derneği Başkanı Bülent Bağbaşı, faciada yaşamını yitiren tüm madencileri rahmetle andıklarını belirterek, “Bugün 3 Mart 1992 Kozlu grizu faciasında hayatını kaybeden şehit madencileri anmak ve şehit ailelerinin acısını ilk günkü gibi hissetmek için toplandık. 263 maden şehidimizin 42 tanesinin ocağına Yenice’mizde ateş düştü. Maden şehitlerimizin 17 tanesinin mezarı burada bulunmakta” dedi.

TTK Kozlu Müessesesi Müdür Yardımcısı Ümit Değirmenci, 30 yıl önce meydana gelen faciada yaşamını yitiren 263 madenciden 42’sinin Yenice kayıtlarında olduğunu söyledi. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için kurum olarak ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Değirmenci, “Bu tür kazaların olmaması en büyük temennimiz, dileğimiz. Bizler bu konuda kurum olarak elimizden ne geliyorsa çaba sarf ediyoruz. Bu konuda aldığımız önlemler, mekanize sistemlerin gelmesi bu tip kazaların çok da azalmasını sağlayacağını ümit ediyoruz. Tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız” diye konuştu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 30 yıl önce 3 Mart 1992’de geçimlerini sağlamak, rızıklarını kazanmak, çoluk çocuğuna bakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için Kozlu’da maden ocağına giren 263 madenci arkadaşlarının şehit olduğunu söyledi. Maden şehitlerinin ailelerinin kamuda istihdamı konusunda çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

“Allah rahmet eylesin, rabbim bir daha bize böyle kazalar yaşatmasın. 2014 yılında Soma’da yaşanan maden faciasında 301 arkadaşımız vefat etti. Faciadan sonra çeşitli düzenlemeler yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği anlamında çeşitli önlemler alındı. Oradaki arkadaşlarımızın yakınlarına kamuda istihdam verilerek kamuda istihdam sağlandı. Maden Şehitleri Derneğimizin öncülüğünde sendikamızın da katkısıyla siyasi partilerin desteğiyle bir mücadelenin içine girdik. Aynı hakların tarih sınırlandırılması olmadan Zonguldak’ta yaşanan özellikle 1992 ve 1983 yılında yaşadığımız büyük facialarda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yakınlarına da bu hakların verilmesi mücadelesi içindeyiz. Çeşitli mercilerle biz bu mücadelenin içine girdik. Büyük bir yol kat ettik. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız, Çalışma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik. Yeni gelişmeler var. İnşallah bu konuda muvaffak olacağız. Ben tekrar yaşanan büyük kazalarda vefat eden tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.”

Son olarak konuşan Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, “Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Madenci demek benim gözümde kahraman demektir. Onlar ekmek parası için yerin altına girip de çalışan insanlar. Allah’ım onların mekanlarını cennet eylesin. Ailelere başsağlığı diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardından şehit madenciler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Törende Anıt Mezardaki şehit madenci mezarlarına karanfiller bırakıldı.

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