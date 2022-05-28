Lise öğrencilerinden Kenya’ya fidan desteği

Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokol bünyesinde düzenlenen ’Uygulamalı İyilik Yarışması’na katılan Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri toplanan para ile alınan fidanların Kenya’da toprakla buluşmasını sağladı.

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu yıl beşincisi düzenlenen ’Uygulamalı İyilik Yarışması’na ’Toprağa Hayat Yetime Umut Ol’ projesi ile katıldı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülay Şenel, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Gökçekli ile Fen Bilimleri Öğretmeni Rabia Çelen’in danışmanlığında yürütülen proje bünyesinde öğrenciler 35 bin TL yardım parası topladı.

Toplanan yardımlarla Afrika’nın Kenya ülkesindeki Dadaab Yetimhane Külliyesi için 466 adet fidan alımı yapıldı.

Dikimi yapılan fidanlar ile bitki örtüsü bakımından fakir olan bölgenin yeşillenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Okul Müdürü Recep Güney projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Daha önce de aynı bölgede 15 Temmuz Şehidi Murat Akdemir’in adına bir su kuyusu açmıştık. Aslında bu proje onun devamı niteliğindedir. Bu projede iki temel amacımızdan birisi Allah’ın emaneti olan yetimlerin himaye edilmesi ve böylelikle öğrencilerimizde bu konuda bir hassasiyet oluşturulmasıdır. Denizaşırı bir ülkede aynı sevince ortak birilerinin olduğunu hissettirmek ve kardeşliğin aynı anne babadan doğmakla sınırlı bir kavram olmadığı duygusunu uyandırarak diğerkamlık, iyi bir insan olma, infakta bulunma gibi davranışların gelişmesine katkı sağlamaktır. İkinci temel amacımız ise projenin uygulandığı yetimhanede dikilecek fidanlarla dezavantajlı olan bölgedeki canlı hayatına katkı sağlamak ve bu yolla öğrencilerde çevre bilincinin geliştirmektir.