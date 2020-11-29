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Kuyuya düşen ineği ekipler çıkarttı

Karabük merkeze bağlı Kahyalar Köyünde gezindiği sırada 3 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

KARABÜK 29.11.2020, 19:53
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Kuyuya düşen ineği ekipler çıkarttı
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Karabük merkeze bağlı Kahyalar Köyünde gezindiği sırada 3 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye Kahyalar Köyü Çakıllar Mahallesi’nde Ömer Çetin’e ait inek gezinirken kuyuya düştü. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyudan ses geldiğini fark eden köylüler baktıklarında ineği düşmüş bir vaziyette gördü. Köylülerin kendi çabalarının yetersi kalması sonrası durum AFAD ve Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri bildirilerek yardım istendi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonrası halat ve vinç yardımıyla kuyudan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi Çetin, ekiplere yardımları için teşekkür etti.
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