KTSO Başkanı Çapraz’dan kandil mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çapraz, mesajında, mübarek üç aylara girildiğini belirtti. Çapraz, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek üç ay girmiş bulunuyoruz. Herkesin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin bereketinden en güzel şekilde yararlanmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygularla tüm İslam âleminin Regaip Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.