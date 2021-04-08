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Köylerde içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri Eskipazar ilçesine bağlı iki köyde içme suyu kolektör yapım işi çalışmalarına devam ediyor.

KARABÜK 08.04.2021, 12:52
Köylerde içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri Eskipazar ilçesine bağlı iki köyde içme suyu kolektör yapım işi çalışmalarına devam ediyor.

Karabük İl Özel İdaresi köylerde yaşayan vatandaşlar için içme suyu kanalizasyon ve sulama tesislerinin yapımı gibi altyapı hizmetlerini sürdürüyor Bu kapsamda ekipler Eskipazar İlçesine bağlı Karaören Köyü Çay Mahallesi ve Doğancılar Köyü Büyüktarla Mahallesi içme suyu kolektör yapım işi çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinden inceleyen Eskipazar İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam, içme suyu hattı çalışması bittiğinde 15 bin metre uzunluğu bulan kolektör sistemi evlere su çekileceğini belirttiler.

Yapılan incelemelerde Doğancılar Köyü Muhtarı Bilal Yeşilova ve Karaören Köyü Muhtarı Murat Şen’de yer aldı.
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