KÖYDES Ekim Ayı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi’nin (KÖYDES) 2022 Yılı Ekim Ayı Değerlendirme Toplantısı, Vali Fuat Gürel Başkanlığı’nda Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

KÖYDES çerçevesinde, merkez köy ve ilçelerde yürütülen köy yolları, içme suları ve planlanan projelerin son durumlarının değerlendirildiği toplantıda Vali Fuat Gürel, proje çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ile yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.