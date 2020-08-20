Köy yollarında yol çizgi çalışmalarına başlandı

Karabük İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmalarına başlandı.

Muhtelif köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi boyama çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “İhalesini yaptığımız muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmaları, mevsim şartlarının elverişli olduğu bu dönemlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuanda program dahilinde olan köy yollarımızda asfaltlama çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında yol çizgi çalışmalarımız da başladı. Keltepe kayak merkezi yolunda otokorkuluk çalışmasını geçtiğimiz aylarda yapmıştık, şimdi de asfalt yaptığımız köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aşama aşama ve ödenek durumuna göre tüm grup yollarımızı inşallah sıcak asfaltla kaplayacağız. Asfalt çalışması tamamlanan köy yollarımızda yol güvenliğini sağlayacak tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzun, açıklamalarının sonunda hizmetlerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.