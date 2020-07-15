Koronavirüs artışı sonrası yeni önlemler masaya yatırıldı
KARABÜK’TE SON 1 AYDIR HIZLA ARTIŞ GÖSTEREN KORONAVİRÜS SALGINI DİLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ALINACAK YENİ ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI VALİ FUAT GÜREL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Karabük’te son 1 aydır hızla artış gösteren Koronavirüs salgını dile ilgili yapılan çalışmalar ve alınacak yeni önlemlerin değerlendirildiği toplantı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kentte artış gösteren Covid-19 vakaları ile ilgili güncel veriler değerlendirilirken, kontrollü sosyal hayat döneminde alınacak yeni önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Fuat Gürel başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirme yapılırken, sürveyans ve filyasyon çalışmaları, PCR test sayıları, vakaların oluşum süreçleri - analizleri, vakaların yoğun göründüğü bölgeler- işyerleri, alınan önlem ve tedbirlere uyum sürecinde yaşanan aksaklıklar, kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirilen işyeri denetimleri ve tüm sağlık birimlerinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Diğer kurum amirleri tarafından da kendi sorumluluk alanları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca düğün, kına gibi organizasyonlarda uyulması gereken kurallar, alınması gereken tedbirler ile toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak yeni kararlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
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