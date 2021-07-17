banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra refüje çarptı: 3 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

KARABÜK 17.07.2021, 18:20
Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra refüje çarptı: 3 yaralı
banner502

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük karayolunda meydana geldi. K.A. sevk ve idaresindeki 35 RK 607 plakalı Renault marka otomobil Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere ardından refüje çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan E.A., M.A.A. ve M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501