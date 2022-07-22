banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Adana’da orman yangını
Adana’da orman yangını
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü

Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

KARABÜK 22.07.2022, 17:34
Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Eflani - Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 37 RD 896 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
açık