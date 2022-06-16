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Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacak

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacağını bildirdi.

KARABÜK 16.06.2022, 15:37
Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacak

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacağını bildirdi.

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev Kitap Kafeyi ziyaret ederek ülkeleriyle ilgili eserler hediye etti. Ziyarete eşlik eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Kitap Kafe’de üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilere Türk dünyasını tanıtmak için "Türk Dünyası Köşesi" açılacağını belirterek, “Kardeş ülkelerimizden şahsım ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Dilde, fikirde, işte birlik. Birliğimiz daim olsun” dedi.

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