Kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Karabük merkez ilçe ve köylerinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşmek üzere Vali Fuat Gürel başkanlığında 2021-2022 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Fuat Gürel ve katılımcılara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından kış mevsiminin rahat geçirilmesi için yapılacak çalışmalar ile güzergâhların durumu ve risk bölgeleri hakkında sunum yapıldı.

Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan sunumun ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüşüldü.