Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Başkan Köse gerçekleştirilen projeleri anlattı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse beraberindeki heyet ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse beraberindeki CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Safranbolu Belediye ve Meclis üyesi Kemal Akgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Parti Genel Merkezi’ndeki makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Köse, Kılıçdaroğlu’na ilçede yapılan hizmetleri anlattıktan sonra ilçeye özgü hediyelerin olduğu çantayı hediye etti.

Başkan Köse ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Ziyaretimizde ilçemiz için yapmış olduğumuz projelerle ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdik. Görev süremiz boyunca vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına neler yaptığımızı kendisine anlattık. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz kendisini memnun etti. Salgınla mücadelemizde neler yaptığımızla ilgili de genel başkanımıza bilgi aktardık. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.