KBÜ’ye Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi’nden ziyaret

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın konukları makamında kabul etmesinin ardından iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan da hazır bulundu.

İki Rektör, nisan ayında internet üzerinden dijital ortamda görüşmüş iş birliği protokolünün yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak öğretim, çalıştaylara veya konferanslara ortak katılım, öğrenci hareketliliği ve olası öğrenci değişimi, yurtdışında eğitim programlarına öğrenci katılımı konuların yer aldığı iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Polat konuşmasına Karabağ’da vatan muhaberesinde şehit düşen askerlere rahmet dileyerek başladı. Polat sözlerinin devamında, “Osmanlı 600 yıl bu topraklara hükmetti. Bu topraklarda birçok farklı kültür hep birlikte huzur içerisinde yaşamıştır. Türk Milleti şefkatli bir millet. Karabük Üniversitesi dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında. Asya’nın en iyi üniversiteleri sırlamasında da ilk 250 üniversite arasındayız. Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Azerbaycan’la yüz yüze sıcak ilişki kurduğumuz ilk üniversitelerdensiniz. Kazakistan ve Özbekistan’a ziyaretlerimiz olacak akabinde Azerbaycan’a da geleceğiz. Her ülkeden o ülkenin en iyi öğrencilerini alıyoruz. Farklı ülkelerdeki gençlere el uzatmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Polat sözlerinin sonunda iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek akademik ilişkilerin artarak devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı yaptığı konuşmada üniversiteler ilin yuvasıdır diyerek, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur ve bir insan bir insandan ancak ilim açısından üstün olabilir. Karabağ’da şehit olan askerlerimizde rahmet diliyorum. Orada çok şehit verdik. Türk’ün birliği çok önemli. Karabük Üniversitesinden çok etkilendim. Çok güzel bir üniversite kurmuşsunuz. Biz de 100 yıllık geçmişe sahip bir üniversiteyiz. Yaptığımız iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Görüşmelerin ardından Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın eşlik ettiği heyet, Karabük Üniversitesi yerleşkesini gezerek bilgiler aldı. Programın devamında Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu’nda “Şekil Hafızalı Alaşımlar” konusunda çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı.