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KBÜ’lü öğrenciler TÜBİTAK başarılarına bir yenisini daha ekledi

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ VE TIP MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HER YIL FARKLI KATEGORİLERDE DÜZENLEDİĞİ "2242 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI"NDAN BU YIL DA ÖDÜLLE DÖNDÜ. YARIŞMADA KBÜ’LÜ ÖĞRENCİLER, “EĞİTİM” KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK, “SAĞLIK” KATEGORİSİNDE İSE BİRİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANDI.

KARABÜK 31.08.2020, 16:41
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KBÜ’lü öğrenciler TÜBİTAK başarılarına bir yenisini daha ekledi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik her yıl farklı kategorilerde düzenlediği "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"ndan bu yıl da ödülle döndü. Yarışmada KBÜ’lü öğrenciler, “Eğitim” kategorisinde birincilik, “Sağlık” kategorisinde ise birincilik ve üçüncülük ödülü kazandı.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel çözümler üretmek, bilgi, beceri ve yenilikçi projeler geliştirmek için TÜBİTAK tarafından yapılan araştırma proje yarışmalarında Ankara bölgesinde yarışan Karabük Üniversitesi öğrencileri dereceyle döndü.

Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere dört bölge merkezinde düzenlenen yarışmada toplam 400 proje 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Final yarışmasına dokuz alanda toplam 120 proje katılmaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması”na, Ankara bölgesinden katıldı.

İki farklı kategoride birincilik ve üçüncülük

Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan öğrencilerden Taleh Binnatov ve İbrahim Telli, yarıştıkları “Sağlık” kategorisinde Tip 2 Diyabet hastaları için nefesten şeker ölçümü ve takibinin yapılması amaçlanan “GlucoExhale” isimli projeleri ile birincilik elde ettiler. Projenin danışmanlığını Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamila Anutgan yürüttü.

Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan Ahsen Özbaş, Ahmet Berk Köroğlu ve Sevda Dilek Doğangün yarıştıkları “Sağlık” kategorisinde anne adayları için hayat kurtaran nitelikte olan “Mobil Gebelik Takip ve Fetal İzleme Cihazı (F-Hearth)” isimli projeleri ile üçüncülük elde ettiler. Projenin danışmanlığını Tıp Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yılmaz yürüttü.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Mustafa Ökçen ise “Eğitim” kategorisinde “Yapay Zeka Destekli Otizmli Çoçuk Eğitmeni” projesi ile birincilik elde etti. Projenin danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan yürüttü.

Bölge yarışmasında birinci olmaya hak kazanan projeler, 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde çevrim içi olarak Türkiye finalinde yarışacak.

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