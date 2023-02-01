KBÜ’den uluslararası üniversiteler ile iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Endonezya, Özbekistan ve Malezya’da bulunan altı üniversite ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

KBÜ Rektörü Polat, Endonezya Pancasakti Tegal Üniversitesi Rektörü Dr. M. Hum Taufiqulloh, Özbekistan Perfect Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Muhammed İsmail Mahmudov, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dzulkifli Abdul Razak, Özbekistan Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Otabek Bozorov, Özbekistan Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Janpolat Kudaybergenov, Malezya Mara Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Datuk Ts. Dr Hajah Roziah Mohd Janor ve beraberindekileri KBÜ Rektörlük Senato Odası’nda kabul etti.

Toplantıda, Karabük Üniversitesi hakkında bilgi veren Polat, “Aramızda Özbekistan’da yeni kurulmuş üniversiteler var. Malezya’da bulunan üniversitelere de çok teşekkür ederim. Onlar bize destek oldular ve kapılarını sonuna kadar açtılar. Biz de geçmişten gelen tecrübelerimize dayanarak genç üniversitelerle iş birliğine açık olduğumuzu buradan bildirmek istiyorum” dedi.

KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış ile Karabük Üniversitesi dekanlarının da hazır bulunduğu görüşmenin ardından Rektör Polat, Endonezya, Özbekistan ve Malezya’da bulunan altı üniversite ile akademik iş birliği protokolüne imza attı.