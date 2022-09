KBÜ’den Türkiye’de ilk: “Artırılmış Gerçeklik İle Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi”

Yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülünün hazırlanmasına odaklanan “Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi” projesi Karabük Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçiyor.

Karabük Üniversitesinin paydaşlığını yaptığı “2021-1-TR01-KA220-VET-000028075” kodlu “Artırılmış Gerçeklik İle Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi” (The Virtual Reality Training in the First Aid of the Geriatric Individuals) adlı projenin toplantısı yapıldı. Proje, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.

Karabük Üniversitesinin koordinatörlüğünde; Gazi Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen “2021-1-TR01-KA220-VET-000028075 kodlu “Artırılmış Gerçeklik İle Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi” toplantısı Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesinde yapılan toplantıya Proje Koordinasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elçin Özgür Büyükatalay, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Asuman Aşık, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Bulut, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Prof. Dr. Hülya Bulut ve Doç. Dr. Sevil Güler, Proje Yürütücüsü KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dürdane Yılmaz Güven ve Karabük Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Samet Güven katıldı.

“Bu bir inovasyon projesi”

Söz konusu proje ile ilgili bilgiler veren Proje Yürütücüsü KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dürdane Yılmaz Güven dünya nüfusunun giderek yaşlandığını belirterek, “Dünya genelinde ve ülkemizde yaşlılara ilişkin bakım aktivitelerinde bazı eksiklikler hissettik. Bunlardan en önemlisi ilk yardım uygulamaları idi. Biz bu projeyle birlikte sanal gerçeklik eğitim modülü hazırlayarak bu modül üzerinden yaşlı bireylerin ilk yardım uygulamalarında konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor, bir travma uğradığında nasıl bir ilk yardım uygulaması yapmamız gerekiyor bunu ortaya koymayı hedefledik. Bu bir inovasyon projesi aslında. 14 farklı eğitim modülü yazacağız. Bu eğitim modülleri kullanılarak sanal gerçeklik ortamında neyi nasıl yapması gerektiğini görecek. Hastayla yüz yüze gelmeden ama gelmiş gibi bu uygulamaların her birini basamak basamak yapıyor olacak” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Güven sözlerinin sonunda “Bu modül ile mesleki eğitim öğrencileri, sanal ortamda gerçeğe yakın uygulamalar yapacaklar ve mesleki yetkinliklerini geliştireceklerdir. Mesleki eğitim kurumlarında, sanal eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacak, bu kurumların dijital eğitim altyapısı geliştirilecektir. Mesleki eğitim kurumlarının, mesleki eğitim kapasitesi geliştirilecek ve bu kurumların mesleki eğitim başarısı artırılacaktır. Pilot eğitimlerimiz olacak hem Karabük hem de Gazi Üniversitelerinde ve ortak olduğumuz kurumlarda. KBÜ ev sahipliğinde ortak kurumlarımız ve Türkiye’deki üniversiteleri de davet ederek uluslararası bir konferans yapacağız. Böyle güzel bir konferansla projemizi sonlandıracağız. Bu şekilde yaygınlaştırma faaliyetini ve yaptığımız işi ortaya çıkarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Proje çıktıları olarak; Mesleki eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler ve sağlık kurumları arasında uluslararası iş birliği geliştirilerek, yenilik transferinin sürekliliği sağlanması, ortak kurumların mesleki eğitim kalitesi geliştirmesi ile dijital eğitim altyapısı güçlendirmesi, sanal gerçeklik teknolojisinin mesleki eğitime entegrasyonu sağlanması ve paydaş kurumların tercih edilebilirliği artırılması hedefleniyor.

24 ay sürecek olan projenin ortakları ise Karabük Üniversitesi, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, HHK GmbH Humane Husliche Krankenpflege, ASG Pflege GmbH (Almanya) ve Best Instıtut Fur Berufsbezogene Weıterbıldung Und Personaltraınıng Gmbh (Avusturya).