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KBÜ’den İsrail’e kınama mesajı

Karabük Üniversitesi, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki sivil halka yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayımladı.

KARABÜK 11.05.2021, 13:42
KBÜ’den İsrail’e kınama mesajı

Karabük Üniversitesi, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki sivil halka yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. Türkiye masum ve haklı Filistin halkının yanındadır. Devlet terörü işleyen İsrail, 9’u çocuk olmak üzere 21 Filistinli kardeşimizi şehit etmiştir. İsrail’in, bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü bu katliamları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail’in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet ediyoruz. Kudüs’ün huzura ermesini, Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında özgürce yaşamasını ve İsrail’in uluslararası hukuk önünde ve tüm insanlığın vicdanında hesap vermesini bekliyoruz.”
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