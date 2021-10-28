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KBÜ’de Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda başladı.

KARABÜK 28.10.2021, 17:43
KBÜ’de Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda başladı.

"Kovid-19 sonrası İslam ekonomisi; fırsatlar, zorluklar ve çözüm önerileri”nin konuşulduğu kongreye KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, akademisyenler öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, pandemi sonrası İslam ekonomisi fırsatlar zorluklar ve çözüm önerileri temalı Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akın, dünyanın Covid-19 pandemisi ve bu sürecin artçıları ile mücadele ettiğini ve diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi, finans ve sosyal hayatı da önemli derecede etkilediğini belirtti.

“2008 küresel krizinden sonra aslında dünya büyük bir krize doğru gidiyordu” diyen Akın, “Sürekli merkez bankaların borçlanma ile ötelenmeye çalışıldı ve Covid-19 olmasaydı bile belki de dünya çok iyi bir yere gitmeyecekti, belki salgın bunu sadece hızlandırdı. Dünya bir dönüşüm sürecinde ve finansal olarak bir yere doğru gidiyor. Nasıl gidecek, yeni finansal mimari nasıl kurulacak? İslami finans burada çok büyük bir alternatif. Temelinde risk paylaşımı, varlığa dayalılık, ahlaki değerler ve etik kurallara uyma konuları küresel finansal mimarinin temel ayağına denk geliyor. Covid-19 sonrası önümüzde aslında tekrardan bir fırsat var. Türkiye bu yeni küresel mimaride yerini almak istiyor ve bunun önemli ayaklarından bir tanesini İstanbul finans merkezi projesi oluşturuyor. İstanbul finans merkezi inşaat projesi değil orada tüm Türkiye’nin önce bölgesel sonra da küresel finans merkezi olmaya dönük adımları var” ifadelerine yer verdi.

Kongreye ULIFAM, MÜİSEF, İslami Bankacılık Enstitüsü (IIBF), Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Uluslararası İslami Finans Araştırma Akademisi (ISRA), Tunus Zeytune Üniversitesi, Cibuti Barış Araştırma ve Danışma Merkezi, Cezayir Tipasa Üniversitesi destek veriyor.

İki gün sürecek olan kongrede 15 oturumda 72 bildiri sunulacak.

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