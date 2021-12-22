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KBÜ’de Türk Dünyası rüzgarı esti

Türk Devletlerinin Bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle Karabük Üniversitesi’nde kutlama programı düzenlendi.

KARABÜK 22.12.2021, 10:55
KBÜ’de Türk Dünyası rüzgarı esti

Türk Devletlerinin Bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle Karabük Üniversitesi’nde kutlama programı düzenlendi.

Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarına kavuşmalarının 30. yıl dönümünde, ortak kültürün araştırılması, tanıtılması ve yeni kuşakların kendi değerlerine sahip çıkarak kardeşlik duygularıyla yetiştirilmesi amacıyla program düzenlendi.

Etkinliğe KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdülmetin Keskin, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır Nazarov, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Ayberk Razzakov, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, KBÜ Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cıldız İsmailova, akademik, idari personel ve öğrenciler katılım sağladı.

“Biz Türki Cumhuriyetlerle olan ilişkimizi her zaman ön planda tuttuk”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Refik Polat, Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığının 30. yıl dönümü sebebiyle böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Türk Devletleri Teşkilatı kurulmasını ilk duyduğumda beni çok heyecanlandırmıştı, bu çatı altında inşallah çok güzel çalışmalar ortaya çıkar ve bu birliktelik her zaman aynı heyecanla devam eder. Karabük Üniversitesi Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite. 50 bin öğrencimizin 11 bini uluslararası öğrenci. Uluslararası öğrencilerimizden de 2 bin kadarı Türki Cumhuriyetlerden. Biz, bu ülkelerle olan ilişkimizi her zaman ön planda tuttuk. Türki Cumhuriyetlere her ziyaretimde kardeşlerimizin bize olan yakınlığını hissettim. İş birliklerimizin daha da artması dileklerimle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.”

“KBÜ’nün Türk Dünyasıyla olan bilimsel, akademik ilişkilerini takdirle karşılıyoruz”

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır Nazarov konuşmasında Türk Milleti’nin insanlık tarihine yön veren en eski, en önemli milletlerden biri olduğunu beliretek, “Türkler birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmamışlardır. Bundan dolayı kültürel anlamdaki birliktelik devam etmiştir. Bağımsızlıklarının 30. yılını kutladığımız Türk Cumhuriyetleri günümüzde ilişkilerini daha iyi seviyeye yükselterek birlik beraberlik içerisinde somut adımlar atmak için gayret etmektedir ve bu gurur verici bir durumdur. Yükseköğretim alanında etkileşim ve iş birliğinin gelişmesi birçok yönden faydalıdır. Bu anlamda Karabük Üniversitesi’nde Türk dünyasından gelen 2 bin’e yakın uluslararası öğrencinin farklı branşlarda eğitim alması son derece önemlidir. Özbekistan Büyükelçiliği olarak Karabük Üniversitesi’nin Türk Dünyasıyla olan bilimsel, akademik ilişkilerini takdirle karşılıyoruz. İş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Karabük Üniversitesi Türk Dünyasının çok iyi bir modeli”

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev düzenlenen program dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Türk dünyasını bir araya getiren bu toplantının geleceğe yönelik çok önemli noktalara değineceğine inanıyorum. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye’dir. M. Kemal Atatürk’ün bu konudaki siyası vizyonu çok önemli bir hamleydi. Bu bağımsızlık, uluslararası ilişkilerde çok önemli bir tarihin başlangıcı oldu. Türk Devletleri Teşkilatına mensup olan ülkelerle ve gözlemci ülkelerin düşüncesi ortak yöndedir. Bu ülkelerin esas gayesi dil, kültür ve ticari anlamda bu ilişkilerin ilerletilmesidir. Bu organizasyon birlikten kuvvet doğar sözünün canlı örneğidir. Her geçen gün Türk Devletleri Teşkilatı’nın büyümesi bizi mutlu etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bulunan bütün Türk devletlerinin iş birliği yapması büyük önem arz etmektedir. Bu düşüncelerimin canlı bir örneği olarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Bey’in önderliğinde uluslararasılaşma yönünde gerçekleşen özellikle Türki Cumhuriyetlerden ve başka devletlerden getirilen öğrenciler bunu ispatlamaktadır.

Konuşmaların ardından Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne aldı. Türki Cumhuriyetlere ait eserleri seslendiren ve dans gösterileri sergileyen topluluk programın sonunda büyük alkış aldı. KBÜ’de Türk Dünyası rüzgarı estiren program günün anısına çekilen toplu fotoğraf karesi ile son buldu.

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