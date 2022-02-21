KBÜ’de “Sudan Bağımsızlık Günü”

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) Sudan uyruklu öğrenciler tarafından “Sudan Bağımsızlık Günü” etkinliği düzenlendi.

Karabük Üniversitesi’nde eğitim alan Sudanlı öğrenciler hem bağımsızlık gününü kutladı hem de kültürlerini tanıttı.

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) Sudan uyruklu öğrenciler tarafından “Sudan Bağımsızlık Günü” etkinliği yapıldı. Programa Sudan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nura Osman Suleiman, Askeri Ataşe Adil Ismail Elfaki ve Ataşe Adam Idris, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ile KBÜ’de eğitim gören Sudanlı öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Sudanlı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini; yöresel yemekler, kıyafetler, hediyelik eşyalar, şarkılar ve danslarıyla tanıttılar. Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Sudanlı öğrenciler ülkelerinin gelenek ve göreneklerini de sergilediler. Yöresel düğün merasimleri sergilendiği kısma izleyiciler de coşkuyla eşlik ettiler.

Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu programa telekonferans yoluyla katılarak; Türkiye ile Sudan arasındaki geçmişten bugüne uzanan sevgi bağı ve kardeşlik üzerinde konuşmalar yaparak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar Karabük Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. “Öncelikle Bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz bize renk katıyorlar. Öğrencilerimiz kaliteli bir şekilde eğitim vererek ülkelerine döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını istiyoruz. Bağımsızlık gününüzü kutluyorum.” dedi.

Sudan Büyükelçiliği Askeri Ataşe Adil Ismail Elfaki böyle güzel bir programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek iyi dileklerini sundu.

Sudan Milli Müziklerinin Sudanlı öğrenciler tarafından oluşan koro ile seslendirilmesinin ardından program sona erdi.