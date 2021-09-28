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KBÜ’de öğrenciler aşılarını aşı uygulama merkezinde oluyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), öğrencilere korona virüs aşılarının yapılması amacıyla "Aşı uygulama merkezi" kuruldu.

KARABÜK 28.09.2021, 13:08
KBÜ’de öğrenciler aşılarını aşı uygulama merkezinde oluyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), öğrencilere korona virüs aşılarının yapılması amacıyla "Aşı uygulama merkezi" kuruldu.

Karabük Üniversitesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi ile mücadele kapsamında Karabük’e gelen öğrenciler arasında aşı olmamış öğrencilerin tespiti, bilgilendirilmesi ve aşılarının yapılması amacıyla Öğrenci İşleri Merkezi binasının zemin katında “aşı uygulama merkezi” kuruldu.

Karabük Üniversitesi Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra öğrencilerine kapılarını tekrar açtı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü KBÜ’de aşı olmamış öğrencilerin tespiti, bilgilendirilmesi ve aşılarının yapılması amacıyla “Aşı Uygulama Merkezi” kuruldu. Kurulan aşı merkezinde aşı olmak isteyen, öğrenciler ve personel randevu almadan işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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