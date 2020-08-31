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KBÜ’de öğrenci kayıtları başladı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN AÇIKLANAN 2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİ (KBÜ) KAZANAN 7 BİN 180 ÖĞRENCİ İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI.

KARABÜK 31.08.2020, 16:40
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KBÜ’de öğrenci kayıtları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini (KBÜ) kazanan 7 bin 180 öğrenci için kayıt işlemleri başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020 (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Karabük Üniversitesinde özel yetenek sınavları ile öğrenci alınan bölümler dışında, lisans ve ön lisans olmak üzere 7 bin 180 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 95,5’e ulaştı. Kontenjanlarda doluluk oranı ise lisans programlarında yüzde 92’ye, ön lisans programlarında ise yüzde 98,11’e çıktı. 135 programın 115’i ise tamamen doldu.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 29 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracak. İnternet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek ve isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabilecekler. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gelerek kayıt olmasına gerek kalmıyor.

KBÜ’den yapılan açıklamada, e-kayıt yaptırmayan öğrencilerin 31 Ağustos-05 Eylül 2020 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptırabilecekleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahsen gelerek kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekiyor. Adayların kayıt için şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. Öğrenciler kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumun belgelenmesi kaydıyla noter vekaleti yoluyla da kayıt yaptırabilecekler. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma ve TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı için sağlık raporu istenmekte. Ayrıca zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (yüzde 30 veya yüzde 100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ile ilgili olarak KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr) duyuruları takip etmeleri gerekmekte."

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