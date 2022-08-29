KBÜ’de Kaynakçı, Elektrikçi ve Mobilyacı eğitimleri sona erdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) iş birliğinde gerçekleşen mesleki eğitimlerinin tamamlayan başarılı öğrencilere sertifikaları verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bünyesinde, Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) ile imzalanan protokol çerçevesinde, Karabük’te ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla 3 ay süren Kaynakçı, Elektrikçi ve Mobilyacı eğitimleri son buldu.

15 katılımcının belge aldığı etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur, MSYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Ayçiçek, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, MSYD Proje Müdürü Buruç Parlak, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KABÜSEM Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur, “Üniversitemizin eğitim faaliyetlerini MSYD ile biz sürdürmekteyiz. Kaynakçılık, Elektrikçilik ve Mobilyacılık olmak üzere 3 dalda eğitim vermekteyiz. İlgilenen kişilere web sitemizi ziyaret etmelerini öneriyorum” dedi.

MSYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Ayçiçek ise “MDYD Başkanı olarak Karabük Üniversitesi ile geliştirmiş olduğumuz Mesleki Eğitim Sertifika Programı düzenlememize olanak sağlayan Sayın Rektörümüz Refik Polat’a ve rektör yardımcılarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.