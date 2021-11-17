KBÜ’de “I. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri” sempozyumu yapıldı

Karabük Üniversitesinde “I. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri” sempozyumu çevrim içi olarak Senato Toplantı Odasında yapıldı.

Program Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunması ve iki üniversitenin tanıtım filmlerinin izlenmesiyle başladı. Açılış oturumuna KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı katıldı. Düzenleme Kurul Başkanı Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdülazim İbrahim “Irak’ın Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu dönemde Osmanlının siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel yaşantısı bu bölge üzerinde önemli derecede etkili olmuştur. Buna bağlı olarak ekonomiden şehirleşmeye, mimariden müziğe, hukuksal kurum ve kurallardan yemek kültürüne uzanan bu etkileşimin değerlendirilmesi ve günümüzdeki yansımalarının, konuların uzman katılımcılar tarafından çok boyutlu olarak değerlendirilecektir” dedi.

Kerkük Üniversitesi Prof. Dr. Sabah Ahmet, sempozyumu online olarak gerçekleştirmek ile her iki üniversite için yeni bir adım atılmış olduğunu belirterek, “Sizleri önümüzdeki sene sempozyumun ikinci açılışına şimdiden davet ediyorum. Sempozyumda emeği geçen hem Karabük hem de Kerkük Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kerkük ve Karabük Üniversitesi ortaklığında düzenlenen sempozyumunda emeği geçen personele teşekkür etti.

Polat, iki üniversite ve akademik birimler arasında iş birliğinin daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederek sempozyumun ileriki dönemde yüz yüze yapılacağını söyledi.

“I. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri” sempozyumu 15-17 Kasım tarihleri arasında 13 oturumdan ve 62 konu uzmanları tarafından detaylı bir şekilde ele alınılacak. Sempozyum konuşmacıları olarak Türkiye-Irak- Azerbaycan- Suriye- Mısır- Ürdün gibi toplam 6 ülkenin muhtelif üniversitelerinden bilim insanı katılıyor.