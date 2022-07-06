KBÜ’de ’Gelecek Çalışmaları’ kürsüsü kuruldu

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni’nin girişimleriyle KBÜ İşletme Fakültesinde ’Gelecek Çalışmaları’ ana başlığında ’UNESCO Kürsüsü’ kuruldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni tarafından ’Gelecek Çalışmaları’, ’Öngörü Çalışmaları’ ve ’Gelecek Okur Yazarlığı ve Stratejik Tahmin’ olmak üzere üç alt başlıkta ’UNESCO Kürsüsü’ kuruldu.

KBÜ İşletme Fakültesi Prof. Dr. Elif Çepni hem bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hem de giderek küreselleşme ve network artması iş hayatını ve günlük hayatı dönüştürdüğünü belirterek, "Faklı problem çözme tekniklerini daha fazla kullanmamız gerekiyor. Bilgi teknolojilerine ve dijitalleşmeye dayalı yeni bir yaşam biçimi doğuyor. Belirsizlikler, öngörülemeyen olaylar ve insan davranışları karşısında yeni bir stratejik anlayışı ve bu değişimi ülkemizde de yaygınlaştırmak amacıyla gelecek çalışmaları kürsüsü kurmak için çıktığımız yolda bize destek veren kurum ve üniversitelerin bu desteği çok önemliydi. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat bu projeye ilk paylaştığım günden itibaren gerekli tüm desteği sağladı. UNESCO Foresight Başkanı Dr. Riel Miller son 10 yıldır bu konularda bana mentörlük yaptı, kendisine minnettarım. UNESCO kürsüsü kurmanın ilk ve belki de en önemli basamaklarından birisi kendi ulusal milli komisyonunuzun projenize onay vermesidir. Türkiye UNESCO milli komisyonumuz bize tam destek verdi. Onların desteği olmadan bu projeyi başlatamazdık" dedi.

Çepni, "Dünyanın birçok gelişmiş ülkesi ve firması tarafından kullanılan senaryo planlaması yöntemlerin kullanım ve bilinirliğini, ülkemizde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası ortaklarımızla her yıl düzenleyeceğimiz workshop konferanslar ile değişik başlıklarda yaygınlaştırmayı, ülkemizde hem mikro hem makro düzeyde karar vericilerin bu yöntemlerden faydalanarak gelecek planları yapmalarına destek olmayı, bilinçlenmelerini istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.