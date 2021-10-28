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KBÜ’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” adlı projenin tanıtımı yapıldı.

KARABÜK 28.10.2021, 17:51
KBÜ’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” adlı projenin tanıtımı yapıldı.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin tanıtımı Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda yapıldı.

Tanıtım toplantısına Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Çoban, polis teşkilatı mensupları, davetliler ve veliler katıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, toplumdaki tüm kesimlerin narkotik suçlarla mücadeleye destek vermesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak “Bizler Türk Polis teşkilatı olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılığından koruyabilmek için 24 saat var gücümüzle görevimizi ifa etmekteyiz. Değerli anneler ve anne adayları; çocuklarımızı korumak onları madde bağımlılığından uzak tutmak, hayatlarının her aşamasında çok fazla ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi onlardan esirgemeden devletimizin tüm paydaş kurumlarıyla etkili mücadeleyi birlikte yürütmek zorundayız.” dedi.

Tuğ, ayrıca teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak amacıyla kullanılan ve uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanması hedeflenen “UYUMA” (Uyuşturucuyla Mücadele) uygulaması hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmanın ardından Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden Yunus Emre Doğan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin sunumunu yaptı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi de (YEDAM) programa katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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