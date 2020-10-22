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KBÜ’de ‘Azerbaycan´ın Ermeni Saldırılarına Karşı Büyük Taarruzu’ konulu söyleşi düzenlendi

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE ‘AZERBAYCAN’IN ERMENİ SALDIRILARINA KARŞI BÜYÜK TAARRUZUN BÖLGESEL ETKİLERİ VE MUHTEMEL SONUÇLARI’ KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.

KARABÜK 22.10.2020, 17:00
KBÜ’de ‘Azerbaycan´ın Ermeni Saldırılarına Karşı Büyük Taarruzu’ konulu söyleşi düzenlendi

Karabük Üniversitesinde ‘Azerbaycan’ın Ermeni Saldırılarına Karşı Büyük Taarruzun Bölgesel Etkileri ve Muhtemel Sonuçları’ konulu söyleşi düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız´ın moderatörlüğünü yaptığı Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Asker’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bilimsel etkinliğe akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programa katılan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, “Altay’dan Ant dağlarına kadar bu millet tek bir millettir. Azerbaycan’ın derdi tüm Türk ve İslam Dünyası´nın derdidir. Çünkü, bugün orada gördük ki işgal edilen topraklar işgalden kurtarıldığında ilk duyulan ses ezan sesidir. Böyle bir ortamda ezan sesini bayraklaştırdığı için Azerbaycan´ı tebrik etmek gerekir.” dedi.

“Minsk üçlüsü Azerbaycan-Ermenistan barışı konusunda 26 yıldır çözüm üretemedi”

Programda konuşmacı olarak yer alan KBÜ İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Asker ise, sunumunda olayların tarihsel seyri, Ermenistan’ın genişleme politikalarının sonuçları, Rusya, ABD ve Fransa’dan oluşan Minsk üçlüsünün Azerbaycan-Ermenistan barışı konusunda 26 yıldır çözüm bulamayışı, Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteği gibi konulara değindi.

Program katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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