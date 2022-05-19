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KBÜ’de ”Afrika’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Afrika’ya” konferansı

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen “Afrika’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Afrika’ya” programının özel konuğu Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas oldu.

KARABÜK 19.05.2022, 18:34
KBÜ’de ”Afrika’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Afrika’ya” konferansı

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen “Afrika’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Afrika’ya” programının özel konuğu Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas oldu.

Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen programın selamlama konuşmasını Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Başkanı Muhammed Akif Yağımlı yaptı. Muhammed Akif Yağımlı “Gönül coğrafyamızda vizesiz dolaşmaya hava araçlarımızı uçurmaya, nizam-ı alemi tekrar kurmaya, dilde, işte, fikirde birlik olmaya talibiz. Talip olduğumuz bu amaca emek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımıza ve paydaşlarına, yerelde bu amaca hizmet eden başta rektörümüz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat “Bugün Dakar Büyükelçimiz Prof. Dr. Ahmet Kavas bize Afrika’nın tabiri caizse Afrika’nın kapılarını açan ve Çad ile iş birliklerimizi sağlayan kişi aramızda. 2017’nin nisan ayında Çad’a gitmiştik hiç unutamadığım seyahatlerden biri olmuştu. O günden beri sürekli Afrika’ya doğru bir koşturma içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da devam edecek bu Afrika seyahatlerimiz. Afrika’dan gelmiş öğrencileri görünce kardeşlerimi görmüşçesine duygulanıyorum, heyecanlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, “Afrika’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Afrika’ya” programındaki konuşmasında Afrika’nın geçmişteki ve günümüzdeki jeopolitik konumundan, Anadolu ve Afrika’nın geçmişteki ilişkilerinden, Afrika ile olan günümüzdeki ilişkilerden, uluslararası öğrencilerden ve Karabük’teki uluslararası öğrencilerden bahsetti.

Karabük’te uluslararası öğrenci sayısının fazla olmasının tesadüf olmadığını belirten Kavas, “Bu bilinçli olarak yapılmış bir tercih. Bütün dünya ülkelerinde toplamda 277 milyon üniversite öğrencisi var. Bunun 5 milyon 700 bin kadarı uluslararası öğrencisi. Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı da 260 binden fazla.” dedi.

Kavas konuşmasının sonunda “Anadolu’dan Afrika’ya derken aslında buradaki hocalarımız Karabük’ten Afrika’ya Afrika’dan Karabük’e bir hat kurdular. Biz Afrika’nın yakın geleceğini bilimde görüyoruz. Bu netice ile Afrikalılar kıtalarına kendileri sahip çıkacaklar. Afrika eskiden İngiliz, Fransız, Belçika Afrika’sı olarak anılırdı. Şimdi biz bunu kullanmıyoruz Dakar diyoruz. Herkesin Dakar’ın, Kigali’in, Gaboron’un nerede olduğunu bilmesi için faaliyetlerde bulunuyoruz. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Programda emeği geçen herkesi kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Programının sonunda Prof. Dr. Ahmet Kavas’a KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat tarafından hediyeler takdim edildi.

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