KBÜ’de 500 Kazakistanlı öğrenci eğitim görüyor

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi.

Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev’i üniversitede ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren Rektör Polat, KBÜ’nün uluslararası başarılarından söz ederek üniversitesi hakkında bilgi verdi. Geçen aralık ayında Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Rektör Polat, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri önemsediklerini dile getirdi.

Karabük’e ilk defa geldiğini belirten Büyükelçi Sapiyev da "Bu kadar güzel bir Üniversiteye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye ile Kazakistan kardeş ülke. 2022 yılındaki sayılara göre 500 öğrencimiz Karabük Üniversitesinde okuyor. Bizim çocuklarımıza, evlatlarımıza biz yokken anne baba gibi davranan Rektörümüz başta olmak üzere değerli hocalarımıza çok teşekkür ederim” dedi.