banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Aslan artık kükremeyecek!
Aslan artık kükremeyecek!
Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı
Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı
Amerikalı zenginler vergiden nasıl kaçıyor?
Amerikalı zenginler vergiden nasıl kaçıyor?
Gram altın 462 lira seviyelerinde
Gram altın 462 lira seviyelerinde

KBÜ’de 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA) çevrimiçi olarak başladı.

KARABÜK 24.12.2020, 15:19
4
KBÜ’de 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA) çevrimiçi olarak başladı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, içinde bulunulan süreçte dünyada ve özellikle Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan olayların eğitimin özellikle de değerler eğitiminin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Konuşmasında Karabük Üniversitesi hakkında bilgi veren Coşkun, "Dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu Times Higher Education’ın 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 801-1000 bandında yer alarak ’Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi’ arasındaki yerini korudu. Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 43 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye’den ilk bine, 11 üniversite girerken Karabük Üniversitesi Türkiye genel sıralamasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girmeyi başardı. Sağladığımız dünyada ilk bine girme başarısı Karabük Üniversitesinin akredite olduğunu gösteriyor. Karabük gibi daha 13 senelik bir üniversitenin bunu başarmış olması, çok önemli" dedi.

KBÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Osman Çepni de bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumun genelde ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliklerinin iyileştirilmesi özelde ise değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalara büyük katkısının aşikar olduğunu belirtti.

Sempozyumu diğer sempozyumlardan ayıran özelliğin ise öğretmenlerin bu sempozyuma gösterdikleri ilgi olduğunu aktaran Çepni, "Böylece eğitimcilerimiz mesleki gelişim adına bu sempozyumlarda önemli kazanımlar elde etmektedir. Sempozyuma, 177’si yurt dışından toplamda 377 katılımcı 212 bildiri göndermiştir. Değerler insanların bakış açılarını etkilemede insanı algıları geliştirme ve değiştirme de oldukça etkilidir. Biz eğitimcilerin evrensel etik ve değer sorumluluklarımızın ışığında milletimizin boyasıyla boyanmış ahlaklı bireyler yetiştirmek etik ve değer telakkisini eğitimde en üst noktaya taşımak gibi bir görevi bulunmaktadır" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy da konuşmasında, "Değerler eğitimin noktasında hep şunu söylüyoruz, biz kendi özümüzü kendi kültürümüzü bilerek ulusal ve evrensel değerler ile ortak noktada buluşturabilmemiz gerekiyor" dedi.

4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu beş salonda 60 konu başlığında çevrim içi olarak devam edecek. Sempozyum, değerler eğitiminin önemi bağlamında, Türkiye’deki bilim insanları olmak üzere çeşitli ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla nitelikli aktivitelerin gerçekleştirileceği bir akademik ortam amaçlıyor.

Üç gün sürecek sempozyumda sözlü bildiri sunumları ve uluslararası karma serginin yanında gelecek nesilleri daha nitelikli ve bilinçli hale getirmek için emek veren öğretmenlerin "eğitimde iyi örnekler" sunumlarına da yer verilecek. 377 katılımcının 217 bildiriyle katılım sağladığı sempozyum beş salonda 60 konu başlığında çevrim içi devam edecek.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Trabzonspor 14 20
9. Malatyaspor 12 19
10. Göztepe 14 18
11. Kasımpaşa 13 18
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 13 21
8. Celta de Vigo 14 19
9. Athletic Bilbao 15 18
10. Cádiz 14 18
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 15 15
14. Levante 14 15
15. Eibar 14 15
16. Elche 13 15
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12