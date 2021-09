KBÜ’de "3rd EACES2021" sempozyumu başladı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilen İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri ile ilgili birçok başlıkta bilimsel sunumların yapıldığı “3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021)” Sempozyumu çevrim içi olarak başladı.

3. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları sempozyumu çevrimiçi olarak başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnan Keskin programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Sempozyumda 4 oturumda, 26 sunum, 3 çağrılı konuşma gerçekleştirildi. Geoteknik Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemeleri, Ulaşım Sistemleri ve Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Mühendislik Jeolojisi, Tektonik ve Yapısal Jeoloji, Sismoloji, Çevre Mühendisliği, Afet Azaltma ve Önleme, Jeotermal Enerji ve Şehir Planlaması konularında seçkin çalışmalar sunuldu. Sempozyumun açılış programında çağrılı konuşmacı Arizona Devlet Üniversitesinden Dr. Xuesong Zhou, yolcular, açık erişim veriler ve şehir planlamacıları arası bağlantıyı dönüştürecek akıllı dijital sistemlerin gelişimi ile ilgili konuşma yaptı. Bir diğer çağrılı konuşmacı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Eski Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Deprem Risk Değerlendirmesi konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Şahmaran ise sürdürülebilir inşaat için katkılı beton üretimi konusunda bilgiler aktardı.

Üç yıldan beri düzenli olarak organize edilen ve alanında global bir oluşum olma hedefinde olan sempozyum bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca çevrimiçi düzenleniyor.