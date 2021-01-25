banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi
İGDAŞ'tan gecikmiş faturalara 10 taksit imkanı
İGDAŞ'tan gecikmiş faturalara 10 taksit imkanı
İklim değişikliğine hazır bir İstanbul tasarlıyoruz
İklim değişikliğine hazır bir İstanbul tasarlıyoruz
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!

KBÜ TOBB TB MYO yeni binasında eğitime hazır

Karabük Üniversitesi (KBÜ)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB TB MYO) iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla tam teşekküllü yerleşkesine kavuştu.

KARABÜK 25.01.2021, 16:17
KBÜ TOBB TB MYO yeni binasında eğitime hazır

Karabük Üniversitesi (KBÜ)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB TB MYO) iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla tam teşekküllü yerleşkesine kavuştu.

TOBB TB MYO küresel salgın hastalık Covid-19 süreci sonrası üniversitelerin eğitim-öğretime açılması ve akademik yılın yeniden başlamasıyla yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayacak.

İnşaatı ve yenileme çalışmaları tamamlanan 46 bin metrekarelik yerleşkede bulunan Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni yerleşkesine geçtiğimiz günlerde taşındı. Yenileme çalışmaları tamamlanan; yeni atölye binası, itfaiye binası, yangın kulesi, akademisyen odaları, yemekhane, kantin ve sosyal alanların da eklenmesiyle hazır hale gelen TOBB TB MYO, akademik faaliyetine Karabük Birinci Organize Sanayi Bölgesinde (KARORSAN) içinde yer alan bölgede başladı.

Modern bina ve atölyeler öğrencileri bekliyor

KBÜ - TOBB TB MYO yeni yerleşkesinde ana idari binası 4 kattan oluşuyor. 13 bin 648 metre kare kapalı alana sahip yerleşkede sınıflar, amfi, toplantı salonları, teknik resim çizim sınıfları, bilgisayar ve kimya laboratuvarları, kütüphane, idari faaliyetlerin yerine getirildiği odalar, güvenlik hizmet odaları, bekleme salonları yer alıyor.

Atölyelerin bulunduğu bina dört kattan oluşmakta. Bu binada “Temel İmalat Atölyesi, Makine Atölyesi, Kaynak Atölyesi, Metalürji Atölyesi, Otomotiv Atölyesi, Otobüs Kaptanlığı Atölyesi, İklimlendirme ve Soğutma Atölyesi, Gaz Tesisatı Atölyesi, Elektrik Atölyesi, Elektronik Atölyesi, Pnömatik Atölyesi, Kontrol ve Otomasyon Atölyesi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Atölyesi, Takımhane ve Depolar” ayrı ayrı yer alıyor.

Sadece Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına ait olan bina ise iki kattan oluşmakta ve yanında üç katlı yangın kulesi de bulunmakta.

Akademik personel çalışma odalarının, öğrenci yemekhanesinin ve kantinin bulunduğu ortak yaşam alanı sağlayan iki katlı bina daha mevcut yerleşke içinde yer alıyor. Akademik personel çalışma odalarının bulunduğu binadan, idari binaya sınıfların olduğu katlara ve oradan da atölyelerin bulunduğu binaya direk geçişi sağlayan kapalı tüp geçit de bulunmakta binaların birbirleriyle bağlantısını sağlıyor.

TOBB TB MYO, öğrencilerin almış olduğu teorik eğitimlerin yanında, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek uygulama geçireceği atölye ve laboratuvar alanlarına da sahip. Meslek Yüksekokulunda 7 aktif bölüm bulunmakta. Bu bölümler içerisinde “Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik ve Otomasyon Bölümü, Ulaştırma Hizmetleri Bölümleri” bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsamında, ikinci öğretimlerle birlikte toplam 14 aktif programa sahip. Hali hazırda 2 bin 118 öğrencisi bulunan TOBB TB Meslek Yüksekokulu sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kaliteli personellerin yetişmesine katkı sağlayacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar iş hayatına, sanayiye, hizmet sektörüne, ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sunacak. Mezunlarının en hızlı ve en kolay iş bulan ilk 20 devlet üniversitesi arasında yer alan Karabük Üniversitesi, sahip olduğu olanakları ve hemen hemen her bölümde uygulamaya dayalı eğitim anlayışıyla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmeye devam edecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi’nin yeni yerleşkesinin hayırlı olmasını dileyerek TOBB TB MYO’nun sahip olduğu modern imkanlarla atölyelerin öğrencilere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Rektör Polat burada aldığı kaliteli ve uygulamaya yönelik eğitimle mezun olacak öğrencilerin ülkemize önemli katkılar sunacağını belirtti.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13