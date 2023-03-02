KBÜ Spor Bilimleri Performans Laboratuvarı’ndaki çalışmalar sporcuların gelişimine destek sağlıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), yenilenen spor ölçüm cihazları ile sporcuların eğitimine ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlıyor.

KBÜ Spor Bilimleri Performans Laboratuvarı’nda akademisyenler, çeşitli analizler yaparak akademik çalışmaları ile sporcuların performanslarındaki artışa katkı sağlamayı hedefliyor. Spor Bilimleri Performans Laboratuvarı’nda sporculara ilk olarak vücut kompozisyon analizi yapılıyor. Çıkan sonuca göre sporcunun profesyonel veya amatör olarak yaptığı spor branşına göre çalışma programı düzenleniyor. Akademisyenler tarafından beslenme ve geliştirmesi gereken kas gruplarına yönelik çalışma grafiği hazırlanarak kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon ve vücut kompozisyon analizleri yapılıyor. Testler neticesinde sporcuların sezon öncesi ve sonrası başarılı bir grafik çizmesi için bilimsel raporlar düzenleniyor. Yapılan çalışmalarla sporcuların performanslarında artış sağlanması hedefleniyor.

KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitim ve Spor Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şakir Akgül, Spor Bilimleri Performans Laboratuvarı’ndaki cihazların farklı kullanım amacının olduğunu ifade etti. Laboratuvarın Karabük Üniversitesi öğrencileri ve personelinin kullanımına açık olduğuna değinen Akgül, "Özellikle Antrenörlük Eğitimi Programı öğrencileri uygulamalarını laboratuvar ortamında yapma şansı elde ediyor. Bunları yapma şansı onlara büyük avantaj sağlıyor. Bu imkanların tanındığı öğrencilerimizin mezun olduktan sonra daha iyi yerlerde istihdam edildiğini biliyoruz. Ayrıca bilimsel çalışmalarını sürdürmek amacıyla akademisyen hocalar ile lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz, laboratuvarları kullanıyor" diye konuştu.

"Bu testler, sporcuların altın standarda ulaşmasını sağlıyor"

Doç. Dr. Akgül, kardiyopulmoner egzersiz testinin uygulandığı cihazın, sporcuların dayanıklılığını belirlemede etkili olduğunu aktararak, "Bilimsel literatürde ’altın standart’ olarak kabul ediliyor. Biz sporcuların testlerini hem sahada hem de laboratuvar ortamında yapabiliyoruz. Bu testler, sporcuların altın standarda ulaşmasını sağlıyor. Burada sadece öğrencilerimizin değil diğer insanların da ölçümlerini yapabiliyoruz" dedi.

Spor bilimleri alanında yapılan ölçümlerin gerekliliğine işaret eden Akgül, sporcuların oksijen tüpü üzerinden dayanıklılarını tespit edip sonuçlara göre de spor yürüyüşü ve antrenman programı programını düzenleyebildiklerini belirtti.

Monark bisiklet ergometreleri, spor bilimleri alanında anaerobik güç, anaerobik kapasite gibi parametrelerin ölçülmesinde altın standartta olarak kabul edildiğini vurgulayan Akgül, "Farklı branşlarda başarı sağlayan parametrelerden biri anaerobik performansıdır. Monark bisiklet ergometreleri sporcuların anaerobik gücü, maksimal gücü, ortalama gücü, ulaşabilecekleri minimum güçleri ve yorgunluk indeksleriyle ilgili bilgiler veriyor" şeklinde konuştu.

Farklı fonksiyonları ile Smart Speed cihazının ise sporcuların çeviklik, çabukluk, sürat ve sıçrama yüksekliği gibi birçok niteliğine dair bilgi verdiğini söyleyen Akgül, "Lafayatte kuvvet ölçer kas ölçüm cihazı ile farklı kuvvet taramalarını değerlendirebiliyoruz. Tanita cihazı ise yaygın kullanılan cihazlardandır. Sporcuların vücut yağ oranlarını, vücut ağırlıklarını tespit etmek için kullandığımız cihazlardan bir tanesidir" diyerek sözlerini noktaladı.