KBÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinden önemli başarı

Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasından iki ödülle döndü.

Bir holdingin gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması için üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak hedefiyle bu yıl yedincisini düzenlediği yarışmanın bu seneki konsepti ise “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” olarak belirlenmişti.

Prof. Dr. Aysun Özköse, Yük. Müh. Mimar Bilal Yakut, Yük. Mimar Çiçek Özmert, Yük. Mimar Ebabekir Özmert ve Arş. Gör. Emre Karataş tarafından yürütülen Mimari Proje 8 dersi öğrencilerinden Büşra Tutal, “Green Water/Blue Voronoi” projesiyle “Mansiyon Ödülü” almaya hak kazanırken; Prof. Dr. Aysun Özköse tarafından yürütülen Mimaride Ekolojik Tasarım Stüdyosu dersi öğrencilerinden Furkan Kaplan, Muhammed Kır, Musab Oğuz ve Mahmuthan Öksüz “Özgür Pranga” projesiyle ‘Yenilikçi Fikir ve Detay Çözümü Ödülü’ almaya hak kazandı.

Türkiye genelindeki 60’tan fazla üniversiteden 649 öğrencinin katıldığı yarışmada 10 kategoride ödül verildi. Jüri üyeleri, öğrencilerin yenilikçi bir sürdürülebilir bakış açısıyla oluşturduğu projeleri değerlendirirken zorlandıklarını belirtti. Yüzlerce öğrenci, 350 proje ekibiyle yarışmaya katılırken, ön eleme sonucu 32 proje finale kaldı ve 10 proje ödül almaya hak kazandı.